助搭錯車考生趕返校　熱心車長獲讚成網上熱話

有家長昨日(9日)在網上分享好人好事，稱其兒子趕回學校考試卻不慎上錯巴士，幸獲好心巴士車長及乘客出手幫忙，不但幫其截的士，更自掏腰包給予100港元搭的士。該名好心的巴士車長魏家輝今(10日)接受東網記者訪問時認為當時幫該名學生是正常事，並沒甚麼大不了，但想不到事件成為網上熱話。



魏1998年入職九巴，現已為資深車長，他憶述前天(8日)早上駕駛98S路線往美孚，巴士上午7時半左右快駛到將軍澳隧道時，他留意到身穿校服的中學生，由車尾走到他旁邊，神色慌張，就不禁詢問該名學生何事。



魏指，該名學生就讀中一，當時自稱「搭錯車」，而其學校位於日出康城一方，當日須於早上8時抵校考試。育有兩子的魏知道，一般而言學生趕不上考試，即使之後獲補考，都會被扣分，故亦替該學生擔心，便提出給他100港元，讓他在采頤花園站下車搭的士回校。



當時有一名熱心男乘客得悉情況，就表示若在采頤花園站截的士，難以快捷地經觀塘繞道入將軍澳，該乘客請纓帶學生在譽港灣站下車並予100港元作為的士費。最終他們就在譽港灣站下了車。



魏稱，當時協助該名學生是一件正常事，直言估不到今早一覺醒來就見到網上出現相關貼文稱讚他。