南亞村臭史多　黑幫木板屋內開壇招兵最轟動

深水埗通州街橋底「南亞村」，全盛時期有逾200間木板屋林立，有大量包括假難民的南亞裔人士居住，藏污納垢，罪惡叢生，警方在上址多次搗破武器庫及毒窟，更曾揭發有黑幫「開壇」招南亞兵入會。以下為發生於上址的較嚴重罪案：



2017-09-15

一名36歲巴基斯坦漢，在深水埗的大廈後樓梯，強姦一名28歲女編劇，並奪去其手機，他及後在「南亞村」落網，他在高院承認強姦和盜竊兩罪，於去年10月被判囚6年半。



2017-11-28

深水埗反黑組揭發黑幫「和勝和」的骨幹成員，公然在天橋底的木板屋內，設「祭壇」舉行最古老的三合會入會儀式，拘捕3名本地黑幫骨幹和一名正入會的45歲越南聲請漢，之後交由O記接手。



2018-01-17

深水埗情報組搗破一個「五星級」豪華木屋黑幫武器庫，檢獲一批利刀，拘捕2名巴基斯坦漢及2名本地漢，其中一名巴漢持「行街紙」留港，部分人有黑幫背景，警方懷疑該處亦為「毒品飯堂」。



2018-02-08

警方在3間木屋搗破黑幫武器庫，起出一批利刀、鋸及球棍等，檢獲值逾30000元冰毒，拘捕7男2女，包括2名越南聲請漢。



2018-05-15

深水埗反黑組在多間木屋搜查，破獲黑幫和勝和武器庫，檢獲東洋刀、「龍泉寶刀」及斧頭等，拘捕4男3女，包括一名案底纍纍的47歲越南假難民，揭發他亂港30多年，一直以來充當黑幫「打手」屢犯嚴重罪案。



2018-07-21

警方截查一名56歲裝修工人，在其背囊搜出一支具發射功能並已上膛的45厘米自製霰彈槍，槍管內有一粒已上膛的子彈，另在附近再檢獲6發子彈，警方及後再拘捕2男1女。



2018-07-26

警方截查2名分別34及39歲孟加拉聲請漢，在膠袋內檢獲一支自製手槍，具發射功能，子彈匣內有兩發子彈。



2018-08-28

警方搜查2間木屋搗破武器庫及毒窟，檢獲約值32000元毒品，起出一批利刀，三男女被捕，包括一名28歲越南聲請漢及一名56歲越南漢。