包山王車禍致癱索償兩司機　款額達千萬元

2008年長洲太平清醮搶包山冠軍、曾於攀石世界系列賽奪得第4，世界排名第8的香港攀石運動員黎志偉，於2011年12月9日晚駕電單車行經屯門公路時遭遇嚴重車禍，疑被兩輛車連環撞到，導致他下半身癱瘓。他事後向兩名懷疑肇事司機提出索償訴訟，案件今天(10日)起於高院原訟庭開審，據悉其索償金額達8位數字。



本案原告黎志偉(36歲)，被告分別為唐洪國和徐紹輝。事發時原告駕駛電單車，沿屯門公路往屯門方向行駛，遭首被告唐洪國駕駛的私家車從後撞倒。原告一方指原告其後再被另一輛由次被告徐紹輝駕駛的私家車撞倒。原告方表示，原告對事發經過已無記憶，稍後會傳召一名獨立證人就此作供。而唐就承認有撞原告，但就指是原告突然由中線轉至他行駛之快線，才會發生碰撞。原告方指，唐在碰到原告後才煞車，其車再向前運行60米後才停下，可推斷其當時車速肯定超過路段規定的80公里上限。至於徐就否認有碰撞過原告。



原告方表示，他在意外前除了是職業運動員，可獲得贊助及政府資助外，亦有從比賽中贏取獎金。另外，他亦有從事攀石教練和在建築地盤從事高空工作。據其大律師透露，單計他的未來收入損失，申索金額已達970萬港元。



此外，黎意外後獲香港大學協助試用機械義肢，其費用亦要求由被告方負責。而法官亦留意到，原告在意外後出現血管栓塞的狀況，法官要求原告方稍後提供醫學證供，釐清此問題會否影響原告的壽命。



原告今天下午開始作供，主要就其收入問題作證。他表示港大提供給他試用的機械腳，他可以穿戴逾1小時，一次過可以環繞籃球場步行5個圈。他形容戴上它後，可以變回正常人般步行，以正常人的視線與人溝通，增強他的信心。



首被告的代表大律師盤問原告時，指出他由2000年17歲開始學習攀石，半年後已在北京贏得亞洲青年攀石大賽冠軍。到2002及2003年，他取得亞洲攀石錦標賽的冠軍，2006年更取得世界排名第8。大律師指他在今次意外後，仍然維持這種意志與精神，並曾在出事5周年那天，由40名朋友學生等協助下登上獅子山，然後坐住輪椅遊繩滑落懸崖底。原告對此都表示同意。



另外被告方亦指出，原告在意外後仍繼續從事攀石教練的工作，並曾在2014至2016年間擔任香港攀石代表隊教練。對此原告就回應指，他在2016年因為背痛，而且其能力受到運動員家長及其他教練質疑，所以決定不再續教。另外他在被盤問時，亦認同醫學專家對他的評定，同意他可自行乘坐公共交通工具，以及自行駕車，並可在毋須他人協助下將輪椅接起放入車內。明天(11日)原告將繼續作供。