指刑事罪條例迫人做一樓一違憲　性工作者申覆核失敗

一名資深性工作者2016年入稟高等法院提出司法覆核，指現行《刑事罪行條例》有多條條文迫使性工作者要以「一樓一鳳」方式提供性服務，令性工作者容易成為謀殺、搶劫、強姦和勒索的受害者，要求法庭頒令宣布該些法律條文違憲。高等法院去年曾開庭聽取她與律政司雙方的陳詞，在考慮了一年後，法官今(10日)駁回其司法覆核許可申請。



申請人以性工作者英文「sex worker」的字母縮寫「SW」作為代號。法官在判決書中透露，申請人是一名具30年經驗的性工作者，她最初在夜總會提供性服務，後來轉為應召服務代理人，她在建立了足夠的客戶網絡後，便在「一樓一鳳」提供性服務。申請人指稱，她在夜總會和從事應召服務代理人期間，雖然較少自主權，但會有職員為她篩選客人，她可避過暴力和醉酒的客人。



不過，當申請人在「一樓一鳳」提供性服務時，她經常恐懼遇到暴力的客人，又會有警察「放蛇」行動，她既不能請人保護自己安全，又不能篩選客人，業主會向她索取較高的租金，三合會也敲詐她。她在「一樓一鳳」提供性服務的20年期間，被搶劫了20次。性工作較易遇到搶劫，偶而發生的謀殺案也令人感到不安。



申請人指，《刑事罪行條例》第137、139、143、144、145和151條例，對性工作者施加了不必要和不合比例的限制，令性工作者要單獨工作和不能與其他人合作，以有一個安全的工作環境。由於《人權法》保障「人人有權享有身體自由及人身安全」，申請人因此要求法庭頒令宣布，上述的《刑事罪行條例》違憲。



不過，法官接納律政司的陳詞，指《人權法》所保障的「人身安全」是與「身體自由」掛勾，而不是獨立的「人身安全」，而且上訴庭也有相關的案例判決。他受到上訴庭的判決約束，因此拒絕給予申請人司法覆核的許可。