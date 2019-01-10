沙士甲流禽流感冇有怕　港大研聰明藥治多病

正值高峰期的甲型流感、陰霾與威脅揮之不去的禽流感及新沙士等嚴重呼吸道病毒疾病一旦大爆發，對醫療體系勢構成極大壓力，若「一藥能治百毒」，防疫線戰力將大大提升。香港大學微生物學系研發出一種新型廣譜抗病毒藥物，透過阻截體內細胞築成病毒「培育工廠」，令病毒量大跌，該藥可治俗稱新沙士的中東呼吸綜合症，對令全港公院淪陷的H1及H3甲流也有效，新藥有望6至8年後面世。



港大分析16年前沙士及近年新沙士患者的病情與數據，發現約100名沙士患者中，竟近半數人曾經肚屙，糞便內病毒量比鼻咽高1000至1萬倍。領導該項研究的港大微生物學系講座教授袁國勇及其團隊再觀察布滿病毒的腸道樣本，發現它們的細胞核周邊長滿雙膜脂質囊泡(DMV)，囊泡儼如生產病毒的「工廠」。



負責研究的微生物學系博士後研究員袁碩峰解釋，這些「工廠」依靠人體細胞內的磷脂擴充版圖，當磷脂激增，「病毒工廠」生產便更蓬勃，病人症狀因而愈嚴重。



磷脂為何會增多？團隊抽絲剝繭後發現，患者體內的細胞蛋白會與基因合成，過程令人體細胞的磷脂異常增加，更有條件築起「工廠」。袁國勇與團隊因此推斷，除用藥殺死病毒，找辦法阻截體內磷脂增加亦可令工廠「執笠」，陰乾病毒，控制病情：「呢次係針對人(細胞)，唔係針對病毒。」



港大之後發現，名為「AM580」的化合物當黏在體內細胞蛋白時，可成功阻止蛋白與基因合成，抑制磷脂激增，回復正常水平，至於體內餘下的微量病毒則靠動物自身免疫力擊退。



團隊分別以注射及噴鼻方法將「AM580」植入老鼠和人類器官測試，結果發現用於治療新沙士的話，用藥第4天肺部病毒已暴跌，腦部更驗不出剩餘病毒。袁國勇指，只需大約2至3微米(μM)低劑量「AM580」就可將新沙士病毒降五成，用藥後老鼠亦沒嚴重副作用。



除新沙士，團隊亦測試了8種病毒的用藥反應，結果除HIV病毒因結構太複雜而無效，其餘沙士、禽流感H7N9、EV-71型腸病毒、寨卡、腺病毒等都有效，連沒有明顯囊泡增長的H1N1及H3甲流也有效。



有關研究已在新一期《自然通訊》刊登，團隊同時正為「AM580」用於治療各種呼吸道病毒申請專利權。袁說，過往日本有種抗血癌藥與「AM580」相類，人類服用後副作用輕微，故相信「AM580」未來6至8年用於動物及人類臨床測試時很大機會亦安全有效，倘若稍後研究顯示該化合物能有預防作用，隨時能靠該藥減省大量社會醫療成本。