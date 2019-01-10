測速系統欠準九巴頻發警告信　工會促撤回

九巴僱員工會收到大量車長會員投訴，指近期頻收到超速警告信，去年7至12月已收到近千宗相關投訴。工會質疑九巴去年下半年所採用GPS(全球定位系統)測速系統並不準確，誤差高於20%至30%，又指曾有車務經理保證全港巴士都有鎖定車速約70公里，但仍發現有巴士會超速至80公里。該會要求九巴在測速系統誤差未達至3%至5%時，應撤回所有給予九巴車長的警告信，否則或有進一步行動。



工會主席郭志誠指出，有測試發現，在行駛50公里的路段上，即使車長駕駛40公里亦被指超速，質疑GPS測速系統不準確，與過往在巴士上直接讀取的車速檢測器存在極大差異。



工會稱曾為一輛巴士測速，發現其車速高達80公里，其後質疑九巴鎖定車速系統未有完善運作，導致超速事件發生，並有大量車長收到警告信。郭指出，以往九巴司機為趕班次而超速亦獲公司默許，但現時九巴的檢測系統並不準確仍發警告信，故要求公司撤回，否則不排除有進一步行動。



對於專營巴士服務獨立檢討委員會的報告，郭志誠指感到失望，認為報告既沒有實質政策亦沒有時間表，「又係同運輸署拗是否14小時(特別更)，咪又係重新拗過，係人都知佢(運輸署)唔掂㗎！」至於工時問題，他認為14小時特別更工時對車長和乘客並不安全，應縮減到至少10小時會比較合適。