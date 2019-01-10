梁振英UGL專委會完成取證撰報告　料數月內完成

前特首梁振英涉任內收取澳洲企業UGL五千萬港元，律政司於上月發表聲明，在沒有外聘法律意見下決定不提出檢控。立法會調查梁振英UGL事件專責委員會今午(10日)召開閉門會議，委員會主席謝偉俊在會後表示，現階段完成搜證工作，但委員會未能取得有助證據，證人亦不願作供，將歸納現有所得的證據，並草擬報告，預計需再召開2至3次會議才完成，最快則於2個月後召開會議。



謝偉俊表示，有委員在會上提出要求終止委員會的工作，但按慣例來說須先完成原定的工作計劃，又以跑步機為例來形容現時情況，指即使按下停止鍵，也須等待機器緩和(Cool down)才能停止。據了解，提出要求終止委員會工作的委員均屬建制派。



謝偉俊亦指，在會議中曾討論過應否邀請律政司司長鄭若驊到委員會上解釋檢控決定，以及是否引用《立法會(權力及特權)條例》傳召證人，但在討論過後，委員會認為現階段無此需要。



委員會之一的民主黨立法會議員林卓廷指律政司曾在聲明中，表示其決定不會影響委員會的正常運作，但他質疑此說法。他認為，委員會成效不彰，認為律政司鄭若驊有責任交代事件，並把握所有到立法會交代的機會。



立法會議員鄭松泰則指，除此專責委員會外，並無其他委員會特別跟進事件，且現時鄭若驊未有解釋不檢控理據，立法會有必要跟進。他又指，立法會並非從屬司法機關，若因律政司的決定而結束立法會的委員會工作，說法既不合理，甚至是矮化立法會的地位。