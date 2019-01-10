沙中線專家倡引入實時監察系統　稱唔用唔尋常

沙中線紅磡站獨立調查委員會下午續訊。委員會委聘的專家證人Steve Rowsell供稱，政府於工程監督機制方面有待加強，除項目管理外，亦應設立團隊去維護政府及公眾利益；Rowsell指出港鐵未有按照合約程序工作，港鐵的建造及設計團隊更溝通不足，形容是溝通崩潰(breakdown of communication)。



Rowsell供稱，政府現時雖設立項目督導委員會，但應再設立一個更高層次的管理局，由政府人員及非政府專業人員參與，認為能有效作出更有策略性的見解，但應控制人數，因人數太多難以達到工作目標。



他亦建議政府設立倡議人(sponsorship)團隊，即除項目管理外，亦另設小分隊與其他持份者協商，例如檢視工程有否超支或達到工作目標等，從而保障政府以致公眾利益，政府及持份者亦可以透過團隊作出更良好的溝通。



專家證人對「全時間、持續地」去監管地盤工作的理解各有不同，Rowsell認為當鋼筋螺絲帽接駁工作進行時，監督人員應於該段時間進行監督，即場協助工人解決問題，又指「(職員)收得人工就係要做呢啲」。



Rowsell亦認為港鐵應引入以科技為本的建築資訊模型(BIMS)，系統實時反映工程進度，以現時紅磡站為例，東面連續牆頂部多個設計在完工後才被發現，他認為BIMS能解決以上問題，因系統會一直監視工序，若施工不符合原定設計可即時得知，「如果現時基建項目仲唔用(BIMS)，真係唔尋常」。