潤記糖水：廢招打擊假難民　小打小鬧hea港人

假難民亂港，已成香港的治安毒瘤，入境處計劃收緊《入境條例》提出9項建議以加強打擊。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要潤一潤這個特衰政府得把口，把建議的效力吹到天花龍鳯，實際是「廢9招」，不但無法打擊假難民湧港，更拒絕退出聯合國《禁止酷刑公約》及重啟禁閉營，繼續縱容滯港假難民亂港，令香港變成「南亞港」，政府修例明顯是「做樣」hea市民。



港府提出的「廢9招」表面上嚇死人，實質上笑死人，其中建議加強遣返及羈留權力，以及禁止潛在聲請人登機來港，令人質疑無法執行。皆因以深水埗「南亞村」為例，港府亦怕生怕死，害怕被批評違反人權，對假難民不敢硬起來，龜速清拆，但政府對香港人，尤其是老弱的公公婆婆鐵面無私，對住南亞兵卻當堂腳軟，還說禁聲請人登機，肯定不夠膽做。



當局建議修例加重黑工的最高刑罰，增至50萬港元及監禁10年，本來出發點正確，但關鍵在於法庭的判決，若然法庭對違法者只判監數個月，完全沒有阻嚇力，修例也是白修，所以港府打擊假難民的招數不是廢招，便是虛招。



實際上，現時不少歐美國家均對難民落閘，例如美國擬興建美墨邊境圍牆阻隔難民，澳洲則索性把難民羈留於離島，法國、意大利亦大搞難民羈留中心，偏偏港府還要懶偉大，對假難民講人權，不肯退出《禁止酷刑公約》已夠笨，還拒絕重啟禁閉營，做法極度反常。再加上部分立心不良的偽善政客，以假難民議題搞搞震，是非顛倒、黑白不分及手指拗出唔拗入，為了撐假難民不惜犧牲全港700萬市民的利益，還反過來指摘正義傳媒歧視少數族裔。這些假仁假義的政棍，難怪被封為「假難民之父」。



南亞兵打劫港人，當黑工搶港人飯碗，有否人關注港人的人權？香港現時變成「南亞港」，有調查發現，34%受訪市民計劃移民離開香港，原因與假難民亂港不無關係。港官與政棍豈可引南亞兵入港便撒手不管，必須送走這班假難民。難道港府高官要請假難民到官邸、大宅作客，才懂得採取切實的措施去請走假難民？



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