「村民」遷居旺角南亞新村　黎巴嫩漢稱好住會搭多間　

深水埗通州街橋底南亞村僭建木板屋雖完全清拆，惟原居村民早已四竄另覓竇口，在周邊地區遍地開花重建「南亞新村」。在旺角西九龍走廊行車橋底，已搭建至少7間木板屋，其中一間儼如「五星級大宅」，一屋兩房兼有「私人花園」，惟四周堆積雜物垃圾，有人便溺傳來惡臭衞生差劣，有村民更公然在橋底開賭。有暫居上址同鄉住處、來自深水埗南亞村的村民明言，「如果住得舒適，會搭一間自住！」在政府龜縮縱容下，「南亞新村」版圖恐會進一步擴大。



東網記者今日(10日)下午到旺角奶路臣街至豉油街一段的西九龍走廊行車天橋底視察，發現在短短的200米距離，已搭建有至少7間木板屋，其中有屋主以木板及竹枝，搭建一間有兩個房間的木板屋，其中一間關上門的相信為睡房，另一間「中門大開」的則被作為雜物或士多房。此外，屋主又以竹枝圍起四周闢作「私人花園」，內裡放有枱櫈、木櫃及清潔用品等，另一邊吊起練拳用的沙包，門口綁有雕塑頭像，格局猶如「五星級豪宅」。



距離不遠處的另一間木板屋，無論布置及「舒適」度亦不遑多讓，屋內放有梳化及床，地上鋪有供小童用的軟墊，更放置了一個電子琴。至於其他木屋多以木板、床褥及竹枝等搭建，陳設較為簡陋，屋外放有梳化、行李篋及單車等雜物家當，有村民在門外拉繩晾衫。



原本居住通州街橋底南亞村木板屋，但因當局拆屋後無家可歸，只好遷往上址暫居同鄉住處的一名黎巴嫩籍男村民，明言會先居住一段時間，「若果住落覺得舒適，稍後會搭一間自住！」他續稱，過往在深水埗區任職搬運，因現時無業，每日只好留在木板屋內飲酒解悶，屋外棄下多個啤酒鋁罐。



此外，有部分露宿者亦選擇在橋底棲身，他們有的把床褥攤放地上睡覺，有的搭建帳篷作瓦遮頭，有些村民則索性在橋底的凹位用竹枝木板搭屋，「床口位」放有布簾遮掩。現場所見，木板屋群附近地上積存大量垃圾，更傳來有陣陣中人欲嘔的尿味，相信有人隨處便溺，環境衞生惡劣。



在上址約100米外的櫻桃街及渡船街交界，有疑似村民在橋底開賭玩「十五湖」，有三人邊吸煙邊出牌，另有一人疑負責把風。在300多米外、即櫻桃街近大角咀道迴旋處，記者亦發現有一間木板屋，該屋位置相對隱蔽，屋主以綠色帆布搭建作「保護色」，混在草叢間較難發現，有人更接駁灌溉花草的水喉入屋作「自來水」，實行「自給自足」。