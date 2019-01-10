警「放蛇」打擊白牌車　拘3司機

新界南總區交通部特遣隊人員，根據情報及經深入調查，今日(10日)上午約7時，進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的執法行動，派員喬裝乘客，租用3輛私家車，分別由荃灣美環路一屋苑前往荃灣關門口街一酒店、荃灣楊屋道一酒店前往機場，以及大帽山一鄉村前往大嶼山東涌道一鄉村，而3名司機分別收取約1,000、400及600港元車資。



警方隨即以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」，拘捕3名分別姓羅(35歲)、姓梁(38歲)及姓鄧(45歲)本地男子，他們現已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。



警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁6個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款一萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛，而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。警方表示，十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，會繼續針對性執法行動打擊相關罪行。