海關多區打擊冒牌服飾　檢值約250萬元貨

香港海關早前接獲舉報，指市面有店舖售賣懷疑冒牌服飾，透過商標持有人協助及經深入調查後，關員於本月4日至10日期間，在全港各區採取反冒牌貨執法行動，一共掃蕩8間分別位於灣仔、尖沙咀、旺角、葵涌及荃灣的店舖，共檢獲約6400件懷疑冒牌物品，包括服裝、帽、皮帶及背囊等，估計市值約250萬港元。



行動中，關員拘捕5男4女(20至66歲)，包括5名店舖負責人及4名店員。海關正進一步調查檢獲貨品的來源及背後有否黑幫操控。海關版權及商標一般調查組署理高級督察林兆烽表示，是次行動檢獲的冒牌貨涉及多個美國及日本品牌，售價約為正貨的3成至7成，惟部分冒牌貨的手工參差，印刷及車工較為粗糙，更有部分貨品沒有對應的真貨。林又指，上述店舖並非名牌專門店，除有店舖以低價作招徠外，亦有部分店舖採取魚目混珠方式，將假貨混入真貨後，再向顧客推銷有關貨品。



海關指稱，農曆新年臨近，將會繼續加強執法，以遏止售賣冒牌貨活動，提醒消費者要光顧信譽良好的店舖，若有懷疑，可向商標持有人或有關代理商查詢。