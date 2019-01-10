包山王攀石世界排第八　曾坐輪椅攀登獅子山

「包山王」黎志偉車禍索償案今(10日)開審。他在出事前，正值運動員生涯的高峰，雖然出事後半身癱瘓，但並無就此消沉，相反還成為香港代表隊教練，更完成以輪椅攀登獅子山之壯舉。然而，本案被告則以此來盤問原告，指他受傷後仍具工作及自理能力。



首被告唐洪國的大律師在盤問黎志偉時，指出黎在2000年17歲初學攀石，半年後已在北京贏得亞洲青年攀石大賽冠軍。到2002及2003年，他連續兩屆在亞洲攀石錦標賽奪冠，2006年更取得世界排名第8位。黎同意他在意外後，仍維持這種意志與精神，並在2016年出事5周年當日，號召40名朋友與學生協助他登上獅子山，然後坐住輪椅游繩滑落懸崖底。



黎志偉亦同意被告一方所指，他在意外後繼續擔任攀石教練，並在2014至2016年任教港隊。他也同意他可自行乘坐公共交通工具，甚至自行駕車，並可在毋須他人協助下將輪椅摺起放入車內。不過，對於擔任港隊教練，他透露在2016年因為背痛，且其能力受到運動員家長及其他教練質疑，因而決定不再續教。



黎在意外後獲港大提供新研發的機械腳給他試用。他今日作供時形容，穿戴上機械腳後，令他可以變回正常人般步行，以正常人的視線與人溝通，增強他的信心。