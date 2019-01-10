政Whats噏：陳凱欣食老本狙擊醫療　陳肇始越洋中箭

食物及衞生局前政治助理、自稱代表「建制派力量」嘅議會新丁陳凱欣，轉眼間已進身議會近個半月，今日(10日)喺今年首個答問大會「處女提問」，但就只係「食老本」一味力數醫療問題。不過，佢就逼得政府高層公開批評醫療政策適得其反，做唔到實際嘢要做全面檢視，令身在英國公務外訪嘅食衞局局長陳肇始喺不知情下中晒箭。



陳凱欣喺舊年11月28日宣誓履新，8日後立法會原定舉行半小時嘅「短問短答」特首答問會，因有泛民叫囂阻礙會議進行，最後大會主席梁君彥宣布腰斬答問環節，令陳凱欣喺答問會嘅「處女發問」要拖到今日。



由於係新丁又未喺答問會問過，首個提問嘅陳凱欣就話依家公立醫院前線人員同病人怨氣好重，有人等十幾個鐘先有病床，專科更要等幾年，其實病人根本就唔想等。佢又話好似長者得2000港元醫療券，「睇得眼嚟又睇唔到牙」，再加埋流感高峰期，公院服務已面臨崩潰邊緣，要求當局改變以往「重治療，輕預防」嘅政策，再建議醫療券「加碼」1000港元。



奚落完政府一輪，當局就話好認同要改變「重治療，輕預防」嘅政策，覺得市民心態都要改變。至於醫療券「加碼」，當局則坦言唔介意畀錢，只係覺得醫療券發揮唔到分流效用，無法減輕公院負荷，而且有前線反映計劃適得其反，所以責成食衞局全面檢視計劃效能。雖則計劃曾被審計署要求檢討，但當局如此嚴厲批評，都係自計劃於2009年推出後嘅首次。



老實講，醫療券同公院逼爆等問題都唔係今日先爆出嚟嘅事，做過5年政助嘅陳凱欣做過乜嘢呢？解決唔到問題嘅成因，相信佢都係心知肚明。然而陳凱欣同陳肇始唔咬弦係政界公開嘅秘密，今鋪唔知係誤中副車，抑或係趁當事人唔喺香港乘勝追擊呢？