東方日報A1：南亞村人去樓空　政府始清場邀功

廿年來烏煙瘴氣、已淪黑幫兵竇、槍械庫及毒窟的深水埗通州街橋底南亞村，高峰期曾搭建多達二百間木板屋，惟因政府欺善怕惡，部門推波卸責，村民「無王管」的南亞村成「三不管」地帶。至前年杪當局在輿論壓力下始入村拆屋，惟「踢一踢、郁一郁」下拆村龜速，至最近村民四竄至周邊地區闢「南亞新村」，多個部門在「人去樓空」下始於昨早大張旗鼓，拆除七間木板屋夷平南亞村。有學者狠批政府賊過興兵，拆村形同「做騷邀功」，根本無心解決問題。



昨晨九時許，食環署、民政事務總署等共約卅多人抵達南亞村，清拆餘下七間位於通州街臨時街市外的空置木板屋，多名工人戴上口罩及手套，先把木板屋內雜物放上手推車，再搬往夾斗車運走，至於大型家具如木床等，則由工人合力抬走。工人隨後用工具將木板屋解體，期間不少街坊圍觀，有職員拍照記錄，旁邊則有警員戒備。



人員隨後在已清拆的位置圍起鐵絲網，並掛起「請勿破壞政府公物 如有發現 報警處理」的告示，以防再有人佔地搭屋，行動至昨午結束。雖然南亞村已被夷平，惟在對開的通州街公園，則有數名疑似村民在木椅及地上「攤抖」，旁邊擺放尼龍袋及膠箱，相信是其家當。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，南亞村問題已存在廿年，居住者以南亞裔人士為主，當中不少是持「行街紙」的假難民，南亞村在高峰期有多達二百間木板屋，惟因相關部門不管卸責，一直未有清拆行動。近年在輿論炮轟及壓力下，當局始龜速清拆，但村民及假難民已四散闢村，滲透到社區大小角落。



陳續指，在南亞村僅剩數間木板屋下，當局忽然「大鑼大鼓」入村拆屋，認為當局無疑捨難取易，「見對方人多勢眾，便畏首畏尾盡量迴避」，政府猶如「無牙老虎」，及至村民數目大減又賊過興兵「整色整水」，做法更無異於「做場騷邀功」，情況「好似想話畀市民知，我哋好有決心做嘢！」但實際是無心根治問題。



深水埗民政事務處發言人表示，昨日的聯合行動，拆除臨時街市外共七個空置木造構築物及清理堆積的雜物。是次行動拆除了通州街臨時街市外餘下的所有非法構築物，社會福利署亦已協助涉及的露宿者另覓居所，而相關構築物已全部騰空。發言人補充，深水埗民政處共統籌相關政府部門進行了十六次聯合行動，拆除通州街臨時街市外共六十一個構築物，並清理第四座及第七座外堆積的雜物。



育有兩名年幼子女的街坊邱女士稱，子女在南昌邨幼稚園就讀，每日都會經過南亞村，經常見到有人隨街吸毒針筒遍地，且傳來陣陣異味，故途經時會加快腳步甚至「兜路行」，她坦言現時稍為安心，「但驚佢哋（村民）會再返嚟！」居於南昌邨的尹女士狠批政府清拆緩慢，表示過往多次向當局反映，居民亦有組職簽名行動要求清拆，惟當局拖延至今才完成行動，直斥政府無能「咁耐先搞掂！」



另有街坊張女士稱，南亞村早已淪為癮君子集中地，「有次經過仲畀個癮君子追住，問我住邊？嚇到我掉頭走！」如今終於清拆所有木板屋，她不禁拍手稱慶，「依家終於乾淨晒！」

