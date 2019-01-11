探射燈：打工仔逢奪命車禍　九巴墮橋最慘重

上下班途中的意外不時發生，當中不少屬於車禍。除了去年青衣旅巴六死車禍外，2003年屯門公路巴士墮崖慘劇亦屬嚴重的上下班意外。當年汀九段橋面一輛雙層巴士被旁邊突然切線的貨櫃車逼出公路，直墮30米下橋底的汀九村，造成21死，20人受傷，死傷者當中不少是清晨上下班的打工仔。2009年落馬洲青山公路5名紮鐵工乘坐的士上班途中，不幸被醉駕貨車司機迎頭相撞，車上6人死亡。



除上下班意外不受保障，飲食業落場期間的意外亦不獲保。前年7月，一名從事飲食業的男子步行回家休息時，不幸被貨車撞斃。同年12月荃灣一間酒樓的尼泊爾裔清潔工落場期間上天台休息，疑因跣腳撞爆玻璃圍欄墮樓身亡。由於落場一般不當作工作時間，亦無薪水，因此期間發生的意外不列作工傷，亦不受保障。



工業傷亡權益會總幹事陳錦康憶述，2003年屯門公路巴士墮橋車禍令他非常深刻。他指涉事巴士為該路線的頭班車，車上有不少清晨趕着上下班的教師和工友。「其實打工仔一出門就開始為工作準備，如果佢唔使返工，呢個時間佢根本唔會暴露於危險當中。」

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