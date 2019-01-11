探射燈：港勞工乏保障　團體斥衰過孟加拉

去年青衣旅巴6死車禍，揭示香港勞工法例保障落後。受工傷困擾的英泥廠雜工早前於公司門口滑倒，腰椎塌陷，影響活動能力，惟不被視為工傷，一家3口「手停口停」。根據《僱員補償條例》（下稱《條例》），僱員上下班途中遭遇意外不作工傷論，沉重的醫療負擔及冗長的申索程序令工傷工友身心飽受煎熬，有勞工團體建議政府參考日、台，將僱員保償擴展至上下班途中的意外。



36歲的英泥廠雜工高先生（化名），2017年9月清晨，按上司指示乘坐的士回工廠工作，落車時不幸被同事於門外空地噴灑的水滑到，照X光後發現至少兩節腰椎塌陷，醫生評估最少要休養5、6年，活動能力受影響。有關人事部指由於高事發時並非於公司範圍，亦未打卡，因此不作工傷論，不肯按《條例》作出補償。



現時高先生經常出現腰痛、頸痛和腳痺等問題，出入亦要拐杖攙扶。由於無法工作，高一家3口生活捉襟見肘，現時依靠8000多港元的綜援和保險金過活，更患上抑鬱症，需用安眠藥和其他精神科藥物。



上下班途中遭遇意外一般不獲補償。除非僱員乘坐或駕駛由僱主安排的交通工具往返居所及工作地點；惡劣天氣下工作，開始前或終止後的4小時內，由工作地點往返居所途中；依照僱主的指示，乘坐任何交通工具離境工作期間，一旦發生意外，均作工傷論，否則不受保障。



「好剝削！香港嘅僱員保障仲衰過孟加拉！」工業傷亡權益會總幹事陳錦康指，其他地區如日本、台灣、內地，甚至孟加拉早就為僱員上下班途中意外提供保障。他指本港《條例》已經實施逾65年，起初只針對僱員於工作地點、工作時間內發生的意外作出補償。後來經歷多次重大工業意外後，相繼擴大保障範圍。



立法會議員陸頌雄批評，勞工處多年來未有發揮調解的功能，只淪為勞資雙方的傳聲筒。一旦僱主不承認工傷，工傷工友往往要與僱主對簿公堂，身心俱疲。



勞工處資料顯示，2018年上半年共有16,800多宗職業傷亡個案，造成106人死亡。該處發言人表示，現時《條例》已有僱員上下班期間的補償保障，要擴大保障範圍至一般上下班情況的建議，僱主與僱員會就意外是否在往返工作地點途中發生而產生爭拗。

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