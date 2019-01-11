Dr.東：急食火鍋恐淥熟喉嚨　心急男吞小龍包出事

冬日吃滾辣的麻辣火鍋與熱湯可以暖身，但若食得太急，易被滾燙熱食灼傷，輕則口腔生血泡「有口難言」，重則淥熟喉嚨至潰瘍。有耳鼻喉科醫生提醒，芝心丸和載滿熱湯的小籠包是口腔灼傷高危食物，曾有男患者被小籠包內熱湯烙下「五蚊」硬幣大小的潰瘍，喉嚨劇痛，吞嚥困難，要入院治療。



私人執業耳鼻喉科專科醫生陳鍵明表示，口腔內黏膜有保護滋潤作用，黏膜覆蓋着口水腺，幫助分泌令口腔濕潤，當滾熱辣食物放入口時，灼傷口腔黏膜或喉嚨，可致黏膜破損，細菌便伺機入侵，令傷口發炎，嚴重時傷口會長起血泡及含膿，傷口直徑一般兩至三厘米大，患者痛得寢食不安。



口腔灼傷個案在冬季較常見，陳按臨床經驗指，每隔數月就遇一宗個案，患者多數是生活步伐急促的「打工仔」，最常見打邊爐、燒烤或飲熱湯時出事。他說，把熱力高達攝氏六十五度的食物放進口便足以造成灼傷，以麻辣邊爐為例，又熱又辣，溫度肯定超出攝氏六十五度，加上辛辣會刺激傷口，非常痛苦。



勿以為口腔灼傷事小，陳指，曾遇到個案因口腔灼傷要入院，「兇手」竟是一粒小籠包！該年輕男患者心急「一啖」吞下小籠包，熱湯滲開直灌喉嚨，遺下五港元硬幣大小的潰瘍，痛到連白粥也嚥不下，需要入院靜脈輸注營養液及抗生素消炎。陳說，一般患者的潰瘍七至十日就痊愈，但該患者需數個星期才康復。



若不慎灼傷口腔，患者不宜即時飲冰水或口含冰粒，因有機會刺激傷口反應，反而應用室溫水漱口，即時沖走其他食物殘渣，或以鹽水漱口起消炎效用。陳提醒，食熱食可先用嘴唇輕輕接觸食物試溫，再放入口。若有口腔灼傷應盡量飲食清淡，避免再食煎炸或辛辣食物，脆硬的餅乾亦應避免，期間要多飲水，補充口腔水分。



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