漁署擬餵野豬黑點裝cam　引入天敵風險大拒考慮

近年香港野豬為患，漁護署正考慮「重開殺戒」安排人道毀滅野豬。大埔區議會漁農工商、旅遊及文娛康體委員會今(11日)開會討論野豬滋擾問題，不少區議員追問有關昨日(10日)有行政會議成員兼立法會議員建議引入野豬天敵一事，惟漁護署指風險較大，暫不考慮。另有多名區議員問及該署現時在甚麼情況下會人道毀滅野豬。



區議員劉志成引述漁護署消息指，該署負責處理野豬滋擾的職員僅6人，人手極不足，又稱不少市民向他反映深受野豬滋擾，「要兜路行，女士驚到震！」他續稱野豬常搗亂、翻摷垃圾桶，引起交通及衞生問題，促當局正視問題。區議員鄧銘泰則認為漁護署一直沒有全港野豬數量統計，較難控制野豬生長，要求該署落手統計。



漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛表示，成年野豬天敵是獅子和老虎等兇猛動物，疾病亦是其中之一，故引入野豬天敵風險太高，署方暫不考慮，又指香港地方太細，加上技術有限，難以圈養或設區安置野豬。張又稱當署方發現野豬具攻擊性，例如經常發現行人若走近時，野豬會衝過來，或其豬毛豎起等「攻擊的前奏」，便會進行人道處理，但現時未有一宗個案。



他指該署2018年年初推行避孕及搬遷先導計劃，至去年底共捕捉了130隻野豬，為其中48隻做避孕、6隻絕育。他承認現時要執法檢控市民餵飼野豬時較困難，不排除可修例取消「禁餵區」制度，但實施上有難度，現正循在餵飼黑點安裝攝錄機的方向，打擊非法餵飼，亦已計劃修改垃圾桶設計，防止野豬胡亂覓食。