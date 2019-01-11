啟德新急症醫院建直升機坪　醫局申環評影響

位於啟德發展區的新急症醫院將成為中九龍的主要急症醫院，醫院擬在大樓天台建直升機坪，運送嚴重病患者，以及應對各種傷亡事故，直升機坪將於2025年投入服務。醫院管理局今日(11日)向環境保護署申請進行環境影響評估研究，評估直升機坪運作對鄰近造成的噪音及提出緩減噪音的建議措施。



報告指出，當天氣環境條件惡劣時，東區醫院或擬建瑪麗醫院新醫院樓的直升機坪可能不適宜升降，新急症醫院的直升機坪可提供另一個着陸點，以便更有效分配資源。



擬建的直升機坪300米範圍內有計劃中的住宅發展，而政府飛行服務隊將在啟德跑道末端建設啟德分部，距離擬建的直升機坪大約1.5公里。兩者預計不會產生累積的噪音影響，亦會避免兩者的飛行路徑重疊。擬建的直升機坪和政府飛行服務隊直升機坪的累積噪音影響，將會於環境影響評估作詳細研究。



新急症醫院將提供約2400個住院及日間床位，並將成為指定的創傷治療中心，包括設24小時急症服務及其他深切治療所需的部門，如手術室、新生嬰兒深切治療部、新生嬰兒特別護理部、深切治療部、加護病房及直升機坪。