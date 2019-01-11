政Whats噏：民主黨黨慶　唔請鄭若驊梁君彥

前特首梁振英涉在任內收取澳洲企業UGL公司5000萬港元，律政司司長鄭若驊上月喺冇外聘大律師嘅意見下，決定唔提出檢控。事件唔止遭到社會各界炮轟，尋日(10日)民主黨中委會更決定，唔請鄭若驊出席3月19號嘅黨慶。



據悉尋晚民主黨中委會召開會議，討論黨慶嘉賓安排。民主黨主席胡志偉就話，鄭若驊一上任就爆出僭建風波，至今都睇唔到佢有妥善處理問題，再加埋佢依家喺UGL事件上，做法違背咗律政司嘅檢控原則，整體而言可見佢唔係一個可信任嘅人，黨友對佢感不滿，所以決定唔請佢。



除咗鄭若驊，據悉喺上年黨慶上捐出3萬蚊，之後仲喺社交媒體上發貼寫上「#大和解」而惹起爭議嘅特首林鄭月娥，同埋立法會主席梁君彥亦齊齊冇份。胡就話，唔請二人係基於政治氣氛同埋環境嘅考慮，認為林鄭月娥喺過去一年嘅工作上，冇為香港人嘅價值觀站穩。胡亦透露，黨內對邀請林鄭一事有唔同意見，但中委會最後決定唔請。



至於唔請梁君彥，胡就話黨友認為梁管理議會嘅手法係有權用盡，唔能夠客觀持平，再加上該黨兩名立法會議員林卓廷、尹兆堅被捕，所以決定唔請。