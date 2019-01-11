律政司內部立立亂　傳副刑檢專員許紹鼎請辭

「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊上月中決定不就前特首梁振英UGL案提出檢控，事件引發全城怒插，有報道指律政司刑事檢控科副刑事檢控專員許紹鼎在事發兩星期後向律政司請辭，扣除累積的假期，許最快可於三月底離任，結束他在刑事檢控科23年的工作生涯。有學者分析，許紹鼎請辭或與鄭若驊等高層出現矛盾有關，擔心律政司內部「立立亂」、人心渙散，隨時影響檢控工作。



據了解，於2015年取得「資深大律師」資格的許紹鼎，將於「冷河期」後轉為私人執業。許現年47歲，中學畢業於九龍華仁書院，其後考入香港大學機電工程系，翌年轉系修讀法律，並於1995年取得大律師資格，之後加入律政部門工作。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強表示，許在此刻請辭，時間上與UGL案不提檢控、鄭若驊僭建不被起訴等事件脗合，令人質疑律政司內部是否出現意見不合情況，擔心會造成律政人員士氣低落、敷衍塞責，陳直言：「最應該請辭嘅係鄭若驊！」現時「應辭嘅唔辭」，律政司內部或成一盆散沙，情況令人憂慮。