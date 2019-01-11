6千蚊放2張共760蚊演唱飛斷正　內地漢囚2月

內地男子去年底趁有歌手在紅館舉行演唱會，在館外以6000港元兜售兩張總值760港元的門票，被放蛇警員截獲拘捕。他今(11日)在九龍城法院承認一項違反逗留條件罪，求情稱只為賺取每張100港元的額外旅費，裁判官聞言不禁質疑此說法，直指兜售的價錢，比原價高達5240港元，最後判他入獄2個月。



被告周叶軍(40歲)，求情指他在內地是一名瓷磚商人，案發前本來港探親，有鄉親卻要求他幫忙出售涉案門票，可賺取每張100港元的報酬。裁判官對此有所質疑，辯方解釋門票出售的價錢並非被告決定，被告只打算賺取報酬以幫補旅費。



案情指去年12月26日，警方進行臥底行動，派員在紅館外喬裝演唱會觀眾。被告走近臥底詢問是否想買門票，並稱可以6000港元售出兩張門票，惟該門票每張原價只380港元。臥底答應，並以有記認的鈔票付款，而另一名警員在旁目擊並上前截查被告，發現被告持雙程證，不能在港開辦兜售業務，於是將被告拘捕。警誡下，被告表示：「是你們要求買我的票，我沒有答應，你們是亂起訴。」