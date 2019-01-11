「人工心」現血塊需施手術　小智愷等換心續命

患罕見限制性心肌病的13個月大B仔小智愷仍未等到合適心臟進行移植手術，目前仍在瑪麗醫院留醫，並使用外置人工心吊命。其母今日(11日)透露，一直擔心的風險終於出現，小智愷的外置人工心泵內不幸於前日(9日)出現血塊，要立即做手術換泵，導致肺部受損，未能拆除呼吸機，腎功能至今仍未恢復。小智愷目前正與時間競賽，需要盡快換心。



瑪麗醫院心胸外科主管區永谷表示，雖然小智愷的精神不錯，醒來時間比之前多了。但由於仍有腎衰竭，兩天前替他洗血，期間發現有細小血塊卡在左心的人工泵，需要立即更換新泵，換新泵後暫時無再出現流血情況。區說，目前小智愷的出血情況已穩定下來，加上肝功能逐漸進步至接近正常水平，希望可趁現時狀態較佳，盡快接受換心手術。



半歲大時被診斷患有限制性心肌病的小智愷去年7月心臟開始衰竭，上月感染一般感冒病毒後出現發燒及呼吸困難，入住兒童深切治療部，期間一度心臟停頓要搶救，心臟嚴重衰竭，要用外置人工雙心室輔助裝置代替心臟功能。他目前正排在O+血型輪候移植名冊首位。