遇車禍致癱索償逾千萬　前包山王冀到私院治療

於2008年贏得長洲太平清醮搶包山冠軍、最高世界排名第8的香港攀石運動員黎志偉，8年前駕駛電單車時遇上嚴重車禍，疑被兩輛車連環撞倒，從此下半身癱瘓。他事後向兩名懷疑肇事司機提出索償訴訟，據悉索償金額達8位數字。案件今(11日)在高院續審。黎繼續接受被告大律師盤問。



針對原告表示希望日後接受私營醫療機構治療，首被告唐洪國的大律師就指，他一直接受公立醫院診治，醫管局有其詳細醫療紀錄。對此原告在回應時提出，公立醫院可能病人太多，曾在診治他時出現失誤。他表示，在2015年他曾因膀胱生石做手術，其實他在開刀前一年已有痛楚，並經常發燒及有尿道感染，惟屯門醫院在一年後，才在第3次照X光時發現其膀胱結石已大如雞蛋，並安排他翌日緊急開刀。他指在發現結石後，屯院3名醫生輪流跟他道歉。



此外，他在2017年10月至去年9月，曾做過5、6次手術治療壓瘡，但傷口至今仍經常復發。他指如他有較佳經濟能力，可以選擇醫療，其承受的痛楚會減少。



原告表示，由於上述身體狀況，他在擔任港隊及私人攀石教練時經常都要突然請假。久而久之他亦自覺不能做一個稱職的教練，所以完全終止教練生涯。他回應被告指他仍保留教練牌照時，就指他因在意外前也算有些名氣，亦贏過比賽，可能因此當局才基於情義讓他保留牌照。他出事後，牌照有附帶條件，要有另一名教練任其助手才可執教，換言之學生付出一份學費，他卻要安排多一位教練，實際上賺到的報酬會變得極少。而他現在受聘於港大及瑪麗醫院的復康先導計劃，合約亦只有一年，未知今年11月約滿後會否繼續。



另外，原告在其申索書表示，他現時屯門的居所不適合繼續居住，希望可以搬到同區樓盤瓏門一個月租約1.6萬港元的單位居住。首被告一方舉出同區另一樓盤豫豐花園，一個與面積比他現居稍大的單位，指該單位租金較其心儀單位便宜7000港元。原告就指豫豐花園鄰近鄉村，較多不平路面，且村屋野狗會追輪椅，故不適合。