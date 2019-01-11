信徒指道士看相知夫患癌　施法防擴散醫生指易切除

報稱道士的中年漢藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人X及對她的15歲女兒上下其手，案件今(11日)在區域法院續審。辯方傳召被告袁銘權兩名信徒出庭作供，其中陳女士的丈夫患有腸癌，於去年8月底經弟弟介紹認識被告，她說被告只看過丈夫的大頭照，便診斷出他患腸癌，又知道她供奉家中的觀音像時不夠虔誠。



而被告來醫院，跟丈夫燒過黃紙立約後，便狀似替他把脈施法，說要請靈界醫生將腫瘤包住以免擴散。她說丈夫最終手術成功，醫生亦表示神奇，指腫瘤「好似被豬油網網住咁」非常容易切除。陳女士續表示，今次被告收費2.6萬港元，還「酌情比我哋分期付款」。



60歲的黃女士2014年患乳癌，之後轉移至骨。她之前有向其他「神醫」求診，對方都要她脫光衣服，坦言：「咁都要醫㗎啦。」她當時要給神醫按乳按下體的穴道，以防止癌細胞轉移至子宮。



朋友於2016年介紹被告給她認識，被告亦有叫她脫衣摸她的胸部，還指出腫瘤位置「我覺得佢好準」，施法時她感到乳房確有熾熱感覺，而事後醫生確告知她腫瘤縮細且沒再擴散。但黃同意她在向被告求醫的同時，仍持續接受西醫治療。



控辯雙方均舉證完畢，法庭押後至3月13日進行結案陳詞，被告繼續保釋。