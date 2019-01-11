體育主任遭解僱索償千萬　官勸雙方和解

新蒲崗李求恩紀念中學前體育科主任孫國裕，兩年多前遭校方以安排學生於教育營參與「高危」活動為由而被解僱，孫入稟勞資審裁處向校方追討逾千萬賠償。主任審裁官譚利祥於庭上引用與本案類同的案例，指雙方糾纏18年後，原告才成功向校方追討賠款，但賠款根本連訟費都不足以支付，希望本案雙方可考慮和解，稱「你哋仲有幾多個18年？」。



原告為孫國裕，被告是李求恩紀念中學法團校董會，由校長賴炳華及校監鄒小岳出庭應訊。賴供稱，孫在校執教時多次漠視學生安全問題，最嚴重一次是於2016年安排學生參與教育營時，未有達到安全要求。孫反駁指，校方當時委任他為總領隊帶學生到台灣真理大學參與教育營，他已審視過活動內容，並已將較高危的活動如騎馬改為參觀馬房，踏單車改為踏四輪單車等，強調已跟足安全指引。



其後孫同年8月在校方無預警之下收到解僱通知，而教育局亦確認校方未有按照《資助則例》程序將事件通報。賴起初承認校方有違反《則例》，但其後又改口指自己其實有口頭通知過教育局，是有跟足《則例》，亦已跟足勞工條例去做。譚官詢問賴是解僱前或後才通知教育局，賴卻指不清楚，譚官直斥「你唔清楚《則例》，走嚟同法庭講你跟足(《則例》)？」



譚官續指，按初步看法，校方未有按程序辦事，已屬Unlawful dismissal(不合法解僱)，亦認為孫未有犯下嚴重過失而需被解僱，希望雙方可以達成協議，認為讓孫復職是其中一個可能性。孫其後願意將索償金額下調至150萬，但仍待校方決定，案件押後至下月19日再訊。