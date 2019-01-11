最低工資加至$37.5不足8萬人受惠　約1400企業轉虧

法定最低工資水平將加至37.5港元。政府今(11日)發稿指，特首會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行的每小時34.5港元調升至每小時37.5港元，增幅為3港元或8.7%。



政府指，《2019年最低工資條例(修訂附表3)公告》將於下周五(18日)在憲報刊登，並於本月23日提交立法會。在立法會通過後，經修訂的法定最低工資水平將於5月1日實施。



根據《最低工資委員會2018年報告》顯示，是次上調最低工資的幅度雖達8.7%，惟對整體通脹的影響甚微，只會增加0.1%，是歷次調整中最小；而整體失業人數亦只會增加2100人，亦創歷來新低。不過，該會早前預計有逾15.6萬人受惠是次調整，惟報告修訂至只有約6.15至7.55萬基層打工仔受惠。



雖是次上調最低工資，對整體經濟負面影響甚微，惟仍對企業造成部分影響。根據《報告》顯示，是次調整會對全港整體薪酬開支額外增加約8億至9.3億港元，預計有1390間至1450間企業因薪酬開支增加而轉盈為虧，大部分轉盈為虧的企業為中小企。最低工資委員會主席王沛詩今午將會見傳媒講述有關影響。