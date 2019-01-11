工務小組通過皇后山建2小學　議員斥落成已變中學生

立法會工務小組委員會今早(11日)舉行會議，討論在粉嶺皇后山興建兩間小學，以應付北區預計的公營小學學位需求，合共涉款約7.7億港元。教育局副局長蔡若蓮表示，屆時兩間學校各設30班，每班大約有27人，合共有1600個學額，預計工程會於2021年第三季完成。議案在不記名投票下獲通過，將交付財務委員會處理。



皇后山新公營房屋發展項目將於2021年分階段落成，是次公營小學項目將配合新公屋發展。議員范國威指，現時正輪候公屋的市民，其子女屆時已成為中學生，擔心當局在估算方面有失準情況，或會造成有學校面臨殺校。



議員謝偉銓表示，若小學出現收生不足情況，再加上學童成長，建議當局增加彈性，考慮屆時把校舍由小學轉為中學。



議員胡志偉指出，同樣有新公屋項目落成，但政府在觀塘區未有興建新小學，只是利用過渡校舍處理，批評政府做法矛盾和雙重標準。議員葉建源則指出，政府在今次的做法與過往不同，質疑當局有關就近入學的定義和原則。



蔡若蓮指出，當局目前按規劃標準計算學額，但實質數字需要有待公屋派鎖匙後才知道。她又指，當局以校網為單位檢視學位需求，認為以屋邨單位作估算，學校的需求量將來會因人口老化而減少，會影響教育界的穩定性。