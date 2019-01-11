每日一片：中港車瘋狂駕駛實錄　切線閘車乜都齊

近年不時有人發現掛有中港牌的車輛在港行車時的劣行，原因除了因兩地駕駛文化不同外，亦不排除是司機「無品」所致。近日又有車cam拍到一架掛上中港牌的越野車在馬路上針對性瘋狂切線及阻人前進，令受影響司機在網上大呻無辜，不過網民對事件就抱有懷疑，「個個唔玩係玩你？」估計事件另有別情。



網民 Mkmonkey Kwok將片段上載至Facebook專頁「馬路的事討論區」，並以「同你冇仇有怨，呢個大陸阿叔咁樣揸車！」為題。事發於昨日(10日)上午9時許，片段共分為3段，但「重頭戲」只在中一間一段。片段所見，事主當時駕車沿粉嶺馬會道向沙頭角公路方向行駛，期間一架掛上中港牌的越野車突然從後追上，在事主座駕極短距離下超前切線，事主隨時轉換另一條行車線閃避，中港車亦步亦趨，再度切線，更駛在事主車頭前，其後更一度將車在兩條行車線間扭動行駛，似要向事主「耀武揚威」。



事件引起網民議論，有人認為這名中港車司機態度離譜，建議事主打1823舉報，「拍咗片，夠晒料喇！」不過亦有人指事出必有因，「好多人自己做錯咗，一係唔知，一係唔認，邊有可能之前冇事發生丫？」事主之後留言解釋，已將事件前前後後所有片段上載，絕對沒有「前傳」，但網民依然抱有懷疑，「個個唔玩係玩你？」「打死都唔信冇前傳！」「你估我哋傻嘅咩」。