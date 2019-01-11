促鄭若驊就UGL案解畫　議員轟林鄭在綜援議題老屈

立法會內務委員會今日(11日)舉行會議，匯報與政務司司長會面，多名議員要求下周會面時，要反映特首林鄭月娥昨日(10日)於立法會答問大會上的卸責言論，而內會副主席郭榮鏗則繼續追擊律政司司長鄭若驊，指於前特首梁振英收取澳洲企業UGL一事中未有尋求獨立法律意見。



議員莫乃光表示，林鄭月娥昨日有關綜援年齡限制的言論，令不少議員有感「被代表」，認為內會正副主席應代建制派及民主派強烈反映。議員涂謹申則指出，林鄭言論激起議員的憤怒，議員與政府間的信任喪失，因為有機會一句說話都會遭「屈得就屈」。



議員林卓廷表示，以往不論黨派都會就財政預算案及施政報告作整體考慮取向，除非原則性問題才會投下棄權或反對票，詢問政府是否呼籲立法會，日後審議財政預算案及施政報告時，只有一項不認同就投下反對票，建議內會主席與政務司司長會面時，要求他向林鄭反映勿再如此無賴，發表無恥言論以誣衊全體議員。



此外，郭榮鏗表明已清楚向政務司司長表達，律政司司長處理UGL案件不檢控梁振英決定上，有違一貫政策及慣例去委託獨立資深大律師尋求法律意見，直言一連串做法引起公眾及議員意見，促請鄭若驊盡快赴立法會全面交代。



內會主席李慧琼轉述張建宗說法，稱《基本法》賦權律政司司長主管刑事檢控工作，不受任何干涉，而其UGL事件的決定已不偏不倚履行其憲制責任，此外鄭若驊已答應出席本月28日的司法及法律事務委員會解釋檢控政策。