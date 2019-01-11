批運署無視巴士車長疲勞問題　工會申訴署投訴

香港專營巴士服務獨立檢討委員會早前提交報告，指當中批評運輸署指引容許巴士車長有14小時的特別更，惟運輸署卻指特別更有必要。巴士業職工會聯盟今(11日)到申訴專員公署投訴運輸及房屋局和運輸署，批評運房局及運輸署只照顧巴士公司，無視車長疲勞問題，罔顧市民安全。



運輸署署長陳美寶回應報告時指，已規定特別更車長每日有不少於連續3小時的休息時間，若取消特別更，全港5間巴士公司便需聘請1000至1500名車長。巴職盟副主席林錦標認為有關說法帶誤導性質，批評陳未做調查，只聽從巴士公司一面之詞就指出說法，又指新巴及城巴曾主動把特別更時間由14小時下調至13小時，而不需增聘人手。林續批評，3小時無法令車長得到充分休息，「去得邊？瞓街？改裝個㗎巴士休息室都冇用」指車長長期無法減壓，徒增疲累。



巴職聯司庫許漢傑則指出，每次與運輸署開會對方態度敷衍，如就12.8米長的新型號巴士安全問題時，對方更稱：「未有事發生唔理住」。許表示，不少車長均覺得12.8米巴士在香港一些路段行走時有危險性，如菲林明道等。他稱因該款巴士是尾輪轉向巴士，轉彎及埋站時容易甩尾，更不時有巴士因較為貼站，駛走時尾端已鏟入行人路，意外風險大增。



許表示，香港2016年引入12.8米巴士，現時約有60部，在柴灣及灣仔的路線均有使用，工會發現問題後已向運輸署要求做道路測試，惟署方至今一直拒絕進行。巴職盟希望今次投訴可令運輸署調整薪酬、取消特別更及為12.8米巴士進行安全檢查等，亦要求申訴署徹查運房局及運輸署失職，並要問責多名現任及前任官員。