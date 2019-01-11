團體促撤收緊長者綜援　批林鄭說法損行政立法關係

社會福利署日前公布下月1日起，將長者綜援的申領資格由60歲上調至65歲，引起社會各界不滿，跨黨派要求擱置，但特首林鄭月娥昨日(10日)出席答問大會時反指是「議員批准」，即已於2018/19撥款條例草案的社署總目中提及有關政策，新界社團聯會今日(11日)到政府總部外示威，批評政府收緊長者福利，對長者貧窮視而不見，要求政府擱置有關政策。



新界社團聯會會長兼立法會議員梁志祥批評林鄭月娥，指她自言年屆60仍然繼續工作，質疑她以自己的能力和其他長者相比，做法並不合適。梁又指，他一直都反對有關政策，對「議員批准」的說法非常不滿，強調撥款條例草案牽涉很多項目，若不通過會為社會上帶來很大影響，故不會因為一些項目而反對，但並非等同議員同意所有政策，希望政府能更正錯誤。



立法會議員葛珮帆對有關說法感愕然、驚訝、失望，斥傷害了行政立法之間的關係，強調贊成通過不等同全數支持是過往慣例，政府需就這些細項與議員商議，認為是次做法打破慣例，希望政府檢討。她又指，60至64歲的長者經常被政府忽略，認為這段年齡層申請綜援人數不多，對政府財政負擔不大，斥政府漠視他們的需要。