唔告梁振英鄭若驊續遭狙擊　戰線蔓延至區會

律政司司長鄭若驊因「放生黎智英、唔告梁振英」遭全城炮轟，鄭涉擅改檢控準則引起的爭議，更蔓延至區議會。深水埗區議會11名泛民主派議員，要求鄭在下周二(15日)的區議會大會上，就前特首梁振英涉任內收取澳洲企業UGL 5000萬港元一案，交代為何不選擇外聘大律師提供獨立法律意見，惟有關動議至今仍未獲當區區議會主席張永森放行。



有份提交動議的深水埗區議員伍月蘭稱，區內共11名泛民主派議員在上月28日已提交動議文件，要求在下周二大會上討論鄭若驊對UGL案處理手法的爭議，強調做法符合在大會之前14個工作天提交動議文件的規定。不過，近日公布下周二大會議程中，卻未見有關UGL案的討論，伍向區議會秘書處查詢，對方回覆指不清楚原因，僅表示會轉達意見予主席張永森。



伍稱不少街坊對鄭若驊在UGL案中決定不檢控梁振英感到詫異，指街坊都覺得鄭予人感覺「我話晒事」，與律政司一般做法有別，認為事件涉及香港司法獨立的核心價值，質疑張永森濫權不批准在區議會討論，形容張的做法是自我閹割議會發聲的權利。伍又透露，東區區議會泛民主派議員亦擬要求在區議會上討論鄭若驊的有關爭議。