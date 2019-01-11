貨倉遭爆竊擸走200條車胎　警3日後拘兩男起贓

天水圍流浮山田廈路一個露天貨倉於本月7日被爆竊，損失200條剛運抵貨倉不久的意大利品牌私家車輪胎，總值約25萬港元，貨倉的閉路電視攝入案發當日凌晨約2時，有2名男子駕乘一輛5.5噸中型貨車到場，用鋸毀壞貨倉鐵閘，入內盜去該批輪胎。



案件其後交由元朗警區刑事調查隊跟進，探員經情報分析及深入調查後採取行動，昨日(10日)晚上約9時，在八鄉一回收場起回110條車胎，至今日(11日)上午，探員於文錦渡馬會道一露天貨倉，再起回45條車胎，惟另外45條輪胎相信已流出市面。行動中，警方以涉嫌盜竊拘捕2名報稱無業的本地男子，相信仍有同黨在逃，警方行動仍繼續，不排除有更多人被捕。



元朗警區刑事調查隊第6隊主管陳定邦督察表示，被盜輪胎俱為行貨，尺寸介乎17至19吋，主要供歐洲車使用，屬中高檔輪胎，每條市價約值1300港元。警方初步調查顯示，相信賊人租用八鄉及文錦渡的回收場及貨倉作儲存及分銷中心，並以低市價數百元出售有關輪胎，當中部分輪胎會作批發出售，其餘則會聯絡買家自行駕車前往分銷中心購買。陳續指，被盜貨倉屬低設防，貨主與賊人並不認識，不排除案件涉及同行所為，正進一步調查其餘輪胎的下落。