Zuji香港旅行社牌照屆滿　25個案未退款涉13萬元

網上旅遊平台Zuji香港的旅行代理商牌照昨日(10日)屆滿，未有再申請續牌，不能繼續在香港經營旅行代理商業務，有被拖欠退款的市民擔心被走數。旅遊業議會迄今仍跟進25宗退款個案，涉款約13萬港元。旅行代理商註冊處重申該公司有責任妥善處理所有已預訂的旅遊服務。Zuji在Facebook專頁貼文，指在處理退款過程中遇到了技術困難，會盡早恢復退款。



去年11月，Zuji在新加坡的平台，因拖欠航空公司機票費用遭國際航空運輸協會(IATA)撤銷第三方機票代理權，Zuji香港亦以更新網站為由暫停網站運作。惟截至昨日(10日)，該公司的牌照亦屆滿，不能再經營代理商業務。



旅行代理商註冊處表示，該處曾多次敦促Zuji負責人，必須妥善處理已繳付款項的交易，而Zuji負責人亦向註冊處保證，會向所有在其銷售網站停止運作前已預訂旅遊服務的人士繼續提供有關服務，而所有已付款預訂機票及酒店住宿服務的人士，其所持有的電子機票及酒店房間券將繼續有效。