傳菜𨋢頻壞招損失　食店向房協及保養商索償

在牛頭角彩頤居開業的食店「膳心小館」，指營辦該屋苑的香港房屋協會無視食店的傳菜升降機頻頻故障，仍要求食店照用故障升降機，令食店在超過一年以來，招致食物變壞等損失逾1萬港元。經營該食店的公司早前入稟小額錢債審裁處，向房協及負責保養升降機的公司追討部分損失。



申索人「香港文網有限公司」，被告人分別為其士(香港)有限公司及香港房屋協會。入稟狀指，兩名被告人在牛頭角彩頤居負責保養及維修涉事升降機，而在去年2月15日至18日期間，該升降機接連無法運作，導致原告人接連出現貨物上之損失，遂入稟向兩名被告追討共4500港元及訟費。



案件今天(11日)提訊，惟審裁官指申索人所追討的東星斑、大龍躉、炸子雞等食物損失，應以成本價追討，但現時誤以賣出價索償，要求原告人之後修改索償金額。其士一方則指公司已做足法例要求及責任，認為無機會和解。審裁官現將案押後至3月15日再訊。



代表申索人的「膳心小館」營運總監庭外表示，涉事升降機自去年2月起至今已故障逾20至30次，「大時大節」生意高峰期更曾一日壞3至4次，又曾經試過升降機門打開但𨋢倉卻不在正常位置，幾乎令員工誤墮𨋢槽。由於升降機壞完又壞，房協不肯更換升降機，其士又保養不力，令食店損失共超過1萬港元，因此將會再度入稟追討損失。