荃灣墳場設寧馨園　供安放24周以下胎兒骨灰

現時法例規定未滿24周離世的胎兒無法在公營墳場安葬，胎兒終毋須被視作「醫療廢物」送往堆填區，由華人永遠墳場管理委員會興建「寧馨園」今日(11日)落成，設219個埋置胎兒骨灰的位置，並有250個牌匾位置，由今日起至本月25日接受申請。



佔地300平方米的「寧馨園」位於荃灣墳場，華永會行政總監麥鉅然指該名稱寓意「紀念美好的孩兒」，該地原為種植區，為響應社會需要，故花費100萬港元改建為放置未滿24周離世胎兒骨灰的花園。花園設有鋪滿鵝卵石的撒灰池，成功申請的家長須先自行尋找火化服務，其後將骨灰放入紙或布等可分解的容器中，再放入由華委會提供的紙盒，最後埋於泥土中。



園內設250個呈蜂巢狀的牌匾位，蜂巢寓意在家團聚，另有一面牆可供掛上心意卡，華永會又邀請插畫家設計兩款紀念明信片，讓家長可寫下對子女的思念，投入牆前的白色郵箱。



放置骨灰及牌匾的位置為免費，且屬永久安置，兩者可分開申請，申請父親或母親須為香港永久性居民並有華人血統，另須提交由醫療機構發出的流產證明。華委會將於2月1日抽籤決定先後次序，2月18日開始辦理手續。當完成辦理手續，最快可24小時後放置骨灰或安裝牌匾。父母亦可申請於撒灰池撒灰，名額則不設上限。



營運及企業傳訊主管李詠絮指，現時未能估計申請人數，但會繼續研究提供更多相似服務的可行性，初步有意於將軍澳墳場興建相似設施。