建築工涉姦案　印傭否認為代通知金誣告

建築工人涉嫌於2017年10月在其天水圍天慈邨住所內，半夜強闖家傭臥室強姦到職不足一周的25歲印尼籍家庭傭工。27歲被告馮海洋被控一項強姦罪，案件今(11日)續於高院審理，辯方繼續盤問事主X。辯方指，案發時X稱被告關了該房間的燈，故X被侵犯時根本看不到被告的手指或陰莖插入她陰道，X指確實看不到但感覺到，而且外面仍有微弱光線透入房間。



辯方又指X床單上、當日穿着的上衣、短褲及內褲等的血漬，其實均是她的月經，但X否認，並指案發時她並沒有月經；另外，X又指見到被告侵犯她後穿回紅色短褲，X有推被告及掌摑她，但被告只是在笑及離開房間。辯方質疑X聲稱遭強姦，何以當時會夠膽掌摑被告，X解釋她確有驚慌，但除了掌摑他還可以怎樣做，她又指自己當時不斷哭泣。



X指她當時一直沒睡覺，但聽到被告在外面打遊戲機，直至早上聽到被告洗澡後離開單位，她才到洗手間洗澡。X解釋因當時發現自己身上有白色液體，如果不洗澡她便會「發癲」，而她亦有用花灑沖洗下體。其後她亦有清洗其內褲，因為內褲上有血漬及精液，她稱被侵犯後流了很多血，她曾用內褲等衣物來擦拭。她有用膠袋裝起有精液及血漬的上衣及短褲，以作為將來指控被告的證據，但她清洗內褲是因為覺得很臭，而且「唔想見到呢啲污髒嘢」。



辯方向X指出她聲稱被強姦一事根本沒發生過，X亦利用她預先收起有被告精液的紅色短褲把其弄濕，再將褲上的精液轉移到她的床單及衣物上。X否認辯方的說法。



辯方又稱X因不想照顧被告一家八口，覺得辛苦想終止合約，但她知道如僱主自己終止合約她才可獲1個月代通知金及回鄉機票，她為了代通知金及機會才誣告被告強姦，使被告母親被迫終止合約。X否認誣告被告，並指自己確被強姦，她稱沒有為了代通知金及機票，但不知其僱傭公司有否收取。