政Whats噏：綜援老屈風波殃及MPF開位　徐英偉受靶

尋日(10日)特首林鄭月娥喺立法會特首問答大會上，被問到提高長者綜援申領資格時，反指係「議員批准」，即議員通過嘅2018/19撥款條例草案的社署總目中包括有關政策，搞到議員震怒，話政府「老屈」議員。結果今日(11日)立法會財務委員會上議員反擊，揶揄政府「魔鬼在細節」、「擺議員上枱」，勞工及福利局副局長徐英偉慘遭各黨派議員炮轟，淪為箭靶。



今日財會第一個項目就係喺勞工處開設一個首席勞工事務主任常額職位，負責取消強積金對沖、強制性供款、遣散費等事宜。批發及零售界議員邵家輝率先開火，話依家連取消對沖嘅方案都未定，就話要開一個常額職位去處理，仲話佢自己喺商界做過一份民調，結果有高達80%嘅商界都表示唔明白政府個新方案，唔知道取消之後要負責啲乜、畀多幾多錢咁話！



徐英偉雖然解釋話，現屆政府上任以嚟已同好多唔同商會見過面，亦做過好多唔同簡介會，仲話開咗位後會繼續做；不過，邵隨即反駁：「你唔係諗住自由黨嗰4個商界功能組別就當係見晒嘛？對落仲有好多個小商會㗎！」



勞工界議員何啟明雖然表明會支持開位，不過佢都忍唔住揶揄政府，強調「魔鬼在細節」，如果一啲政策唔清楚，又冇人親身做游說工作，一旦落實就肯定會出問題，叫政府一旦成功開到呢個位，應該叫佢嚟清楚解釋取消強積金對沖個方案係點做。



建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就寸爆政府「信心爆棚」、「冇可能過唔到」，所以都唔理取消對沖方案未通過，就嚟財會申請常額職位，仲反問政府係咪打算「擺議員上枱？」一旦過咗呢個常額職位，就等同支持取消強積金對沖方案？