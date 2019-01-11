輕軌造價料180億未封頂　議員批倘停工或淪國際笑話

澳門輕軌工程被指出現嚴重延誤兼且問題多多，澳門立法會全體會議今(11日)辯論輕軌工程，包括應否變更及中止目前的工程。列席的運輸工務司司長羅立文表示，輕軌氹仔線以110億澳門元封頂，氹仔線接駁媽閣站45億澳門元，加上未落成的工程約25億澳門元，輕軌至今的預算是180億澳門元，但政府從未表明整個項目的造價。



他解釋，石排灣線將於今年上半年招標，屆時便可知道石排灣線的預算，而東線剛開始可行報告研究，還未開始設計，加上工程價格時高時低，故難以估算造價。羅續指，現時政府建築工程價格不穩定，有較大高低起伏，輕軌不是日常工程，預算更難控制。他直言若擔任司長要為工程作預算，他沒有能力亦或者並不適合出任。



羅又指，輕軌車廠工程於2015年出現問題，當年立法會希望盡快處理，議員並無提出過要停止工程，至今問題處理了「九九十十」時，議員卻提出應否繼續興建輕軌的問題。



議員何潤生表示，雖然輕軌氹仔線交通分流成效有限，但若現時中止建設，之前所投入的公帑和時間將付諸一炬，並淪為國際笑話，建議加快輕軌其他路線的建設和研究。議員麥瑞權則認為無需要建設輕軌，建議倣照輕軌走線建造環城公路給巴士行駛，不僅可把施工影響減至最低，又不需考慮輕軌交通配套。