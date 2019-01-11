壹傳媒入稟追債　岑德強反指黎智英欠債冇錢還

壹傳媒黎智英與前發行商岑德強互轟互指欠債！《蘋果日報》早前在台北法院入稟追討由前發行商岑德強創立的勤力國際集團3億元台幣(折合約7800萬港元)貨款，要求勤力國際盡快清還。被指欠債的岑德強今(11日)於多份報章刊登聲明反擊追債，批評黎智英及壹傳媒，「從無提及，給回我四分一投資金額」，用作遣散員工，又相信「天眼昭昭，好人及壞人必有報應」。



香港、台灣多份報章今日刊登「勤力公司岑德強的聲明」，岑德強列舉4點點名批評黎智英及壹傳媒，將雙方過去轇轕浮上水面。岑於聲明指，當年黎要求他幫手做發行，「我(黎智英)投資你(岑德強)百分之二十五」，岑當時向壹傳媒高層表示暫時不要該四分一資金，直至有一天結業，才要回該筆黎承諾給予的款項，以遣散台灣的員工。



岑續稱，自己當時帶了過億港元，從二○○○年至今天，其發行公司從無賺過一毛錢，每月只支取二萬元台幣，作為在台的生活費。他又憶述，台灣《蘋果日報》曾為促銷零售價由十元台幣改為五元台幣，而為了補回零售商及發行商因減價帶來的運費及售價等差額損失，黎要求只收五元售價的運費，換言之「差額由我承擔」，涉款約二億二千多萬元台幣，「所以我們沒有欠他，這麼多錢。」



岑在聲明最後一點提及數個月前壹傳媒發出解僱信，惟壹傳媒及黎智英「從無提及，給回我四分一投資金額，好等我，可遣散同仁」，因此通知台灣同仁，「壹傳媒貨款，就不要支付」。岑又特此聲明，相信台灣法治及民主，更信「天眼昭昭，好人及壞人必有報應」。