運油輪大火：無法進壓水艙暫停搜救　2船員仍失蹤

本周二(8日)一艘越南運油輪於南丫島對開海面發生火警，釀成1死7傷2失蹤事故，消防處今日(11日)繼續出動，在船上及附近一帶海面搜索失蹤的2名船員，截至今日為止，救援人員已搜索南丫島以西，約36平方公里範圍海面，惟仍無任何發現。



消防處分區指揮官(海務及潛水)于文陽表示，船隻發生爆炸後呈30度傾側，加上船身受海面風浪拍打，出現搖晃情況，船艙更離海面有12米、約4層樓高度，消防遂繼續派出高空拯救專隊，協助蛙人避開非常鋒利的船身結構金屬鋼板邊緣，進入船艙搜救。



于續指，火警撲滅後消防共對船艙、軚錨及機房進行3次搜索，由於涉事船隻結構出現破損，令船艙與壓水艙打通，無法派出蛙人進入壓水艙搜索，因此需暫時結束運油輪內的搜救工作。當運油輪被扶正或船艙積水被抽走後，消防處將重新派出蛙人進入壓水艙進行搜救工作。



海事處高級海事主任陳嘉敏表示，事發後海事處已多次聯同消防處、警方、船東及船級社代表進行會議，擬定船隻打撈方案，現時船隻情況穩定，亦沒有下沉迹象及油污洩漏情況，當船隻被扶正後，會視乎船東意願再決定下一步行動。海事處將繼續透過海上緊急事故及海上救援協調中心，與相關政府部門協調，繼續進行搜索行動。