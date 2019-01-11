唔告梁振英滿月　500人集會高呼鄭若驊下台

律政司司長鄭若驊「放生黎智英，唔告梁振英」，而今日(11日)為決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元的一個月，多個政黨於終審法院外舉辦集氣大會，要求追究梁振英及鄭若驊。議員林卓廷指有500人出席集會，而警方指最高峰人數有250人。



集會於晚上7時舉行，甫開始時有約200人到場參加集會。集會人士手持黑白色打氣棒及哨子，象徵黑白分明及不要黑哨，並高呼「僭建新規則，愈描就愈黑」、「無理放生，狼狽為奸」、「鄭若驊下台」、「有證有據唔敢郁，律政司長好龜縮」、「獨立意見又唔攞，解釋理據唔清楚」等口號，不滿鄭若驊放生梁振英。



立法會議員郭榮鏗表示，正與多名泛民議員積極研究所有能夠追討梁振英的法律行動，包括私人檢控、司法覆核，堅言不會輕易放棄。他將於23日的立法會大會上提出召傳鄭若驊，而鄭亦會出席28日的司法及法律事務委員會。郭指出，若鄭屆時不解釋或解釋得亂七八糟，將有進一步行動。



議員莫乃光指出，法治為香港最重要的基石，而香港本來是有法治及法律程序，但「弊在有鄭若驊」，而今日集氣大會選址於終審法院外，就是要告訴大家捍衞法治及制度的態度，強調會繼續關注及追究。



議員林卓廷表示，集會目的是希望向政府，尤其是鄭若驊，表達市民不滿不檢控梁振英的決定，以及不滿違反律政司過往恒常做法，未有就富爭議案件交獨立法律顧問。他批評鄭若驊過去態度龜縮，至今仍未交代整件事，並拖至本月底才赴立法會談檢控政策，直言是不能接受。

