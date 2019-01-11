小灣鱷2003年反轉南生圍　貝貝現居濕地公園

大埔新娘潭發現鱷蹤，但香港野外發現鱷魚，最令人熟悉的莫過於2003年元朗南生圍山貝河發現「不速之客」，當日引起全城關注，牠正是現居於濕地公園的小灣鱷貝貝。



貝貝最先於2003年11月被一名南生圍陳姓女村民發現，惟香港並無野生鱷魚，專家最初亦半信半疑，疑有人違法飼養，長大後放生河中。貝貝當年甚少上岸，漁護署於發現鱷蹤後兩周，邀請澳洲鱷魚專家John Lever來港，首次交鋒時河岸邊更聚集逾300人，希望親眼目睹捕獲鱷魚一刻。惟鱷魚專家與貝貝八度交鋒告均無功而返。



漁護署其後邀請有「番禺鱷魚釗」之稱的何展釗來港，誓要生擒貝貝。不過即使出動中外專家，機靈醒目的貝貝仍然逃脫。正當苦無對策之際，貝貝卻不敵由漁護署自行研發、構思來自非洲土著、造價僅80港元的「土炮套索陷阱」。



貝貝的出現引起全城關注，港府更為這條小灣鱷舉辦命名比賽，2004年8月12日，漁護署宣布這條在山貝河發現的鱷魚正式命名為貝貝，英文名Pui Pui。2006年8月，貝貝遷入香港濕地公園，經過兩周適應，同年8月30日首次在戶外水池與香港市民見面。