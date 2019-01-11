港大校委倡改善校委會組成法　冀不受政治影響

香港大學校務委會三名學術人員議席選舉於上年11月完成，當選來自內地的經濟及工商管理學院講座教授陳志武、土木工程系教授岳中琦，以及微生物學系副教授高一村當選，三人今日(11日)出席香港大學畢業生評議會論壇。



三位校委首先輪流發言，陳志武表示希望港大的行政及研究能與香港的政治環境分離，他指現時行政長官有權委任多名港大校委，雖然港大屬政府資助大學，但學校不應受政治影響，希望未來行政長官考慮委任更多與港大有關的持份者。



於問答環節上，有港大校友問及三人是否滿意現時港大的民主情況，以及校委會應否改變選舉方法，陳志武回應指，建議由校友選出至少一部分的校委，長遠而言最好大部分校委皆由校友選出。而高一村則指校委倡成員應為關心港大的人(who cares about hku)，建議應循序漸進改善校委會組成方法，首先行政長官應委任與港大有連結的人，第二步才是更改選舉方法。



而早前曾表示支持校委會主席李國章連任的岳中琦則未有回應有關政治或校委會組成的問題，他於個人發言時間指自己的參選目的是提倡港大於嘉道理中心興建新校園。