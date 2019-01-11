曾蔭權出獄前突報稱不適　轉往瑪麗醫院羈留病房

前特首曾蔭權爵士於前年2月被裁定一項公職人員行為失當罪成，判監20個月，期後獲上訴庭減刑至1年，在赤柱監獄繼續服刑，原定於下周二(15日)刑滿出獄，但曾蔭權今日(11日)突然報稱不適，被送往瑪麗醫院羈留病房接受治療。曾蔭權如未能在下周二前出院，或會直接由醫院「放監」。



有市民向東網表示，今日在瑪麗醫院目睹曾蔭權在多名懲教人員押解下進入J9羈留病房。由於曾蔭權將於下周二出獄，暫未知會否繼續留院，還是返回赤柱監獄服餘下刑期。下周二開始，他將會再享有前特首的待遇及福利，包括獲「G4」的要員保護組保護。



資料顯示，曾蔭權被定罪後及服刑期間，曾因身體不適多次進出醫院，包括前年2月被定罪後，曾被送往伊利沙伯醫院羈留病房接受治療；去年7月亦曾被送到瑪麗醫院羈留病房留醫。



現年74歲的曾蔭權，前年2月被裁定一項身為公職人員行為失當罪成，即時判囚20個月；去年7月，其定罪上訴被上訴庭駁回，但刑期則獲減至12個月，他其後直接向終院提出終審上訴許可申請，至上月2日獲終院接納，已訂於5月14日開審。曾蔭權被指在2010年1月至12年6月任行政長官及行政會議主席期間，在考慮涉及一間廣播機構的決策時，無申報與該機構股東進行物業租賃的商議。