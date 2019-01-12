發射台：廣西毒磚扮環保磚　奸商呃補貼成風

內地有民企假借「再生資源」、「循環經濟」等名義詐騙政府津貼，並利用有毒物料製作磚頭偽裝成環保磚蒙混過關。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》炮轟內地奸商借毒害百姓欺騙津貼，行為冷血；至於內地部門監管補貼不力，令補貼淪為「唐僧肉」，引來奸商垂涎，甚至惹人質疑有份參與詐欺，老百姓安居樂業往往淪為泡影。



全球提倡環保工業，內地政府亦為此提供補助津貼，廣西玉林市有不法商人看準津貼政策監管鬆懈，視補貼為斂財工具，將含有大量重金屬的礦渣，未經去鎳及硫等程序，製造成毒磚，製作過程中有毒物隨風漂揚，嚴重污染水土和空氣環境，直接威脅附近村民健康。有村居就指，自工業園開始運作，用村溪灌溉的農作物，每逢下雨就潰爛，明顯是毒害村民。更諷刺的是，不法商將這些毒磚訛稱為環保磚，更承認毒磚沒有人會買，只是用作應付環保部門的檢查。



另一方面，該工業園內的有毒礦渣周圍飄浮，毒磚品質完全不合格，但環境部門卻統統視而不見，任由奸商詐騙補助多年。更甚者是詐騙事件被揭發後，有關部門竟然否認有人騙取補助，僅指有企業放置鋼渣、爐渣時未設保護措施，要求改善就了事，令人質疑地方政府是否有份參與其中。



內地政府為分配社會資源向各行各業提供不同的補貼，政策出發點是好，但這種「用別人的血、換來自己的錢」風氣一日不止，政府的監管機制一日不作改善，中央投放再多的錢，亦只會養肥一班冷血的商人和官員，百姓要安居樂業至今仍如同泡影。



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