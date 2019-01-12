黑幫內訌斬人燒車　深水灣豪宅拘黑幫骨幹成員

黑幫內訌引發連場腥風血雨，日前太子道東更發生閘車斬人案，警方有組織罪案及三合會調查科接手調查，昨晚派員掩至深水灣香島道一個豪宅，以涉嫌傷人拘捕一名男子，懷疑他涉及上月27日將軍澳景林邨斬人及燒車案。據了解，疑犯姓陳（37歲），是活躍於尖沙咀一個黑幫的骨幹成員。



據悉，疑犯在屋內接受探員查問時，報稱頭痛不適，探員召喚救護車到場，準備將他送院治理，豈料出現「阻滯」，據稱需等候律師到場，擾攘至今晨零時15分，疑犯才送上救護車，由一名女律師陪同下，送往律敦治醫院，期間他可以自己步行，而早前已有10多名探員守候。



案件緣於活躍尖沙咀及將軍澳的兩批同門黑幫，因爭奪利益衝突，去年9月在將軍澳尚德邨一名紋身女被斬傷後，引發景林邨停車場連環燒車報復，至12月27日又有一名黑漢在景林邨停車場被斬，刀手其後燒車，警方其後拘捕12名男子，元旦日再有黑漢在大角咀遭刀手攔車斬傷。本月5日，一輛載乘4人的平治房車，在太子道東遭2輛寶馬房車前後閘停，7刀手向平治車身狂砍，又扑玻璃，案中平治司機及一名乘客受傷，警方其後拘捕9名涉傷人男子。