東方日報A1：鄭若驊在位一年　應告唔告　法治淪亡

「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊倒行逆施，上任一周年令律政司內部「立立亂」，有傳律政司刑事檢控科「第二把交椅」、副刑事檢控專員許紹鼎在兩周前向律政司請辭，最快三月底離任，結束他在刑事檢控科廿三年的工作生涯；與此同時，政府遲至昨日才刊憲宣布梁卓然獲委任為刑事檢控專員，做法極不透明；另一方面，鄭若驊近月爭議醜聞纏身，先有上月中不檢控前特首梁振英惹來廣泛質疑，擅改徵詢外界法律意見的做法更是一反慣例，多名議員學者炮轟鄭若驊領導無方、檢控甩轆，令法治沉淪，各界要求鄭若驊問責下台。



鄭若驊本月六日上任剛滿一年，個人爭議不絕，司法亂象頻生，怨氣谷爆，特別是上月中開始，鄭若驊拒就UGL案控告梁振英，隨後屯門獨立屋僭建醜聞，刑事檢控專員「放生」鄭，只告其丈夫潘樂陶等爭議浮現，至今仍未平息，原來差不多在同一時間，律政司內部亦「立立亂」，有報道指現年四十七歲、月薪約廿萬元的副刑事檢控專員許紹鼎於兩周前已請辭，據了解於一五年取得資深大律師資格的許，將於「冷河期」後轉為私人執業。



據知許紹鼎在刑事檢控科工作期間，處理過各級法院的案件，當中包括涉及廉政公署案件，以及電腦罪行等檢控工作，他亦是整個刑事檢控科的「人事主管」。一七年九月，前律政司刑事檢控專員楊家雄離任，許紹鼎曾署任刑事檢控專員一職，惟最終未能「坐正」，刑事檢控專員一職由梁卓然於一七年十二月廿九日出任，但政府拖足逾一年，於昨天才正式刊憲委任。



律政司晚上回覆傳媒查詢時，不評論許紹鼎是否已請辭，但承認過去三年，有十二名刑事檢控科檢控人員到達正常退休年齡後退休。



對於許紹鼎被指已向律政司請辭，法律界立法會議員郭榮鏗指，許在行內是非常有經驗和受尊重，對其離開感到失望，亦認為坊間憂慮律政司會否出現人才流失的想法合理。他並質疑，政府為何等待超過一年時間才確認梁卓然的委任，令人懷疑是否有人透過任命程序嘗試影響某些檢控決定，促請鄭若驊解釋疑點。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，鄭若驊作為律政司的最高掌舵人，應為律政司內部人才流失、士氣低落兼各項檢控甩轆負上最大責任，她本應有承擔、做好領導工作，讓律政人員齊心合力做好檢控事宜，但現時卻有資深律政人員選擇離開政府，非常可惜，鄭若驊需為事件問責。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強分析，許紹鼎在此時此刻請辭，時間上與UGL案不提檢控，鄭若驊僭建不被起訴等事件脗合，更令人質疑律政司內部是否出現意見不同的情況，他直言「最應該請辭嘅係鄭若驊」，惟現時「應辭嘅唔辭」，律政司內部成一盤散沙，情況令人憂慮。



資料顯示，鄭若驊上任一年時間，其領導的律政司屢次遭到炮轟質疑，底因是檢控工作被批「亂龍」，「應告唔告」，她於任內多次「放生」壹傳媒黎智英，而律政司在執行職務方面亦甩轆不斷，專業性備受質疑，包括數個月前被指錯誤理解不誠實使用電腦罪，令一批引用該罪檢控的個案被迫押後或煞停；另一宗涉假文件借貸的財務詐騙案，出現「告債仔，放生兩高利貸」的情況，律政司被法官斥「檢控醜陋」。